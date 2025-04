Ein Estnisches Marineschiff fährt in der Ostsee Patrouille (Archivbild). (Hendrik Osula / AP / dpa / Hendrik Osula)

Wie die Marine des baltischen Staates mitteilte, wurde das Schiff in estnischen Hoheitsgewässern aufgehalten, um seinen rechtlichen Status zu überprüfen. Die "Kiwala" soll den Angaben zufolge keinen Flaggenstaat haben. Damit gemeint ist das Land, in dem das Schiff registriert und nach dessen Recht es tätig ist. Boote ohne Flaggenstaat dürfen eigentlich nicht auslaufen. Der mit EU-Sanktionen belegte Tanker war in Richtung Russland unterwegs und liegt nun in einer Bucht in der Nähe der Hauptstadt Tallinn vor Anker.

Mit der Schattenflotte sind Tanker und andere Frachtschiffe gemeint, die Russland benutzt, um Sanktionen infolge seines Angriffskriegs gegen die Ukraine zu umgehen.

