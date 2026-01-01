Schweiz
Etliche Tote und Verletzte nach Brand in Bar in Crans-Montana

Im Schweizer Skiort Crans-Montana sind bei einem Großbrand während einer Silvesterfeier in einer Bar mindestens zehn Menschen ums Leben gekommen. Wie der Sender Sky News berichtet, wurden zahlreiche Menschen verletzt.

    Rettungskräfte sind an einem Lokal im Schweizer Ort Crans-Montana im Einsatz.
    Die Bar "Le Constellation" im Schweizer Skiort Crans-Montana. (AFP / MAXIME SCHMID)
    Die Kantonspolizei sprach zunächst von einem "schwerwiegenden Vorfall" mit mehreren Toten und Verletzten. Es habe eine Explosion unbekannter Ursache gegeben. Das Feuer in der Bar war am frühen Morgen ausgebrochen. In Medien hieß es, möglicherweise sei der Brand durch Pyrotechnik während eines Konzerts ausgelöst worden. Zum Zeitpunkt der Explosion hielten sich mehr als einhundert Menschen in dem Lokal auf.
    Crans-Montana liegt im Kanton Wallis und gilt als mondäner Ferienort. Auf rund 10.000 Einwohner kommen rund 2.600 Hotelbetten.
    Diese Nachricht wurde am 01.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.