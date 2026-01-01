Die Kantonspolizei sprach zunächst von einem "schwerwiegenden Vorfall" mit mehreren Toten und Verletzten. Es habe eine Explosion unbekannter Ursache gegeben. Das Feuer in der Bar war am frühen Morgen ausgebrochen. In Medien hieß es, möglicherweise sei der Brand durch Pyrotechnik während eines Konzerts ausgelöst worden. Zum Zeitpunkt der Explosion hielten sich mehr als einhundert Menschen in dem Lokal auf.
Crans-Montana liegt im Kanton Wallis und gilt als mondäner Ferienort. Auf rund 10.000 Einwohner kommen rund 2.600 Hotelbetten.
Diese Nachricht wurde am 01.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.