Ein Schild markiert einen Parkplatz für ein Elektroauto an einer öffentlichen Schnellladesäule. (picture alliance / dpa / Julian Stratenschulte)

Nach Angaben des Kraftfahrt-Bundesamts wurden gut 545.000 batterie-elektrische Fahrzeuge neu zugelassen, 45 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Allerdings war der Absatz 2024 wegen des überraschenden Aus für die sogenannte Umweltprämie eingebrochen. Im Vergleich zu 2023 lag die Zunahme jetzt nur bei rund 4 Prozent.

Insgesamt wurden im vergangenen Jahr 2,86 Millionen PKW neu zugelassen. Die meisten hatten einen Hybridantrieb, das heißt, dass sie zumindest zeitweise rein elektrisch fahren können. Sie kommen auf einen Anteil von mehr als 39 Prozent. Der Anteil von reinen Verbrennern, also Fahrzeugen mit Benzin- und Dieselmotoren, ging auf 41 Prozent zurück.

Diese Nachricht wurde am 06.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.