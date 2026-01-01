Crans-Montana: Menschen legen Blumen vor der Bar ab und zünden Kerzen für die Opfer an. (picture alliance / KEYSTONE / ALESSANDRO DELLA VALLE)

Das Feuer war während einer Silvesterfeier in einer Bar in den frühen Morgenstunden ausgebrochen. Wie Generalstaatsanwältin Pilloud mitteilte, gehen die Ermittler von einer Explosion aus, die von einem zuvor ausgebrochenen Feuer ausgelöst wurde. Es seien Untersuchungen zur Brandursache eingeleitet worden.

Nach Angaben der Behörden sind vor allem junge Menschen unter den Opfern. Die Identifizierung der Toten werde vermutlich noch mehrere Tage dauern. Unter den Opfern befinden sich offenbar auch ausländische Touristen. Am Abend legten zahlreiche Menschen Blumen vor der Bar ab und zündeten Kerzen für die Opfer an.

Bundespräsident zeigt sich bestürzt

Der Schweizer Bundespräsident Parmelin sprach von einer der schlimmsten Tragödien in der Geschichte seines Landes. "Wir sind bestürzt." Er bedankte sich für das Engagement der Rettungskräfte und die Solidarität der Öffentlichkeit. Auch zahlreiche Länder hatten ihre Hilfe angeboten, darunter Italien, Frankreich und Deutschland.

Aus dem Auswärtigen Amt in Berlin heißt es, die deutsche Botschaft stehe mit den Schweizer Behörden in engem Kontakt. Bundeskanzler Merz schrieb in einem Kondolenztelegramm an den Schweizer Bundespräsidenten, "ich möchte Ihnen, dem schweizerischen Volk und den betroffenen Familien mein tiefstes Mitgefühl ausdrücken. Unsere Gedanken sind bei den Opfern, ihren Angehörigen und allen Menschen, die von dieser Tragödie betroffen sind."

Diese Nachricht wurde am 01.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.