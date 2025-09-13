Russischer Angriffskrieg

Die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas (Virginia Mayo/AP/dpa)

Sie sagte den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland, hätte man in den ersten Monaten des Krieges so umfassend militärische Hilfe geleistet wie heute, wäre Russland möglicherweise nicht so weit gegangen. Ziel müsse es weiter sein, dass sich der Krieg für den russischen Präsidenten Putin nicht auszahle. Kallas kritisierte in diesem Zusammenhang Debatten über Gebietsabtretungen. Russland wünsche sich, dass man darüber diskutiere, was die Ukraine für einen Frieden alles abgeben solle. Zugleich gehe völlig unter, dass der Kreml selbst bisher keinerlei Zugeständnisse gemacht habe.

Nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau hat die russische Armee eine weitere Ortschaft in der südostukrainischen Region Dnipropetrowsk eingenommen. Russische Nachrichtenagenturen meldeten, Einheiten hätten die ukrainische Infrastruktur für Langstreckendrohnen angegriffen und mehr als 300 Drohnen abgeschossen.

