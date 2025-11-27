Die EU-Außenbeauftragte Kallas will mehr Druck auf Putin. (picture alliance/Anadolu/Dursun Aydemir)

Die EU-Beauftragte fügte hinzu, ein stärkerer Druck bedeute, Moskau durch mehr Sanktionen die Mittel zur Fortsetzung des Krieges zu entziehen und zugleich Kiew mehr militärische sowie finanzielle Unterstützung zukommen zu lassen. Darüber hinaus betonte Kallas, jedes Friedensabkommen müsse auch Zugeständnisse von russischer Seite beinhalten. Konkret forderte sie eine Reduzierung der russischen Armee und des Militärbudgets. Derzeit gebe es noch keinerlei Hinweise darauf, dass Russland zu einem Waffenstillstand bereit wäre. An der Videokonferenz nahm auch der ukrainische Ressortchef Sybiha teil. Bundesaußenminister Wadephul mahnte im Bundestag eine geschlossene europäische Haltung zum Ukraine-Krieg an

Von der Leyen fordert stärkere Anstrengungen

EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen begrüßte die Bemühungen von US-Präsident Trump um einen Frieden in der Ukraine. Sie hält jedoch weitere Anstrengungen für notwendig. Ziele müssten ein gerechter und dauerhafter Frieden sowie Sicherheit für die Ukraine und Europa sein, erklärte von der Leyen in Brüssel. Wenn man heute die Untergrabung von Grenzen legitimiere, öffne man die Türen für mehr Kriege morgen. Mehr Führung der Europäer in den Ukraine-Verhandlungen forderte der Politologe Stefan Meister im DLF-Interview

Ukrainischer Botschafter lobt Unterstützerstaaten

Der Botschafter der Ukraine in Deutschland, Makeiev, würdigte die US-Initiative und fügte hinzu, es sei gut, dass zuletzt in Genf die Unterstützerländer der Ukraine mit am Verhandlungstisch gesessen hätten. So sei ein Rahmendokument entstanden, das die ukrainischen und europäischen Interessen berücksichtige, sagte Makeiev im Deutschlandfunk

US-Außenminister Rubio hatte zuvor von Fortschritten gesprochen. Strittige Punkte seien eingegrenzt worden. Dazu zählten die künftige Rolle der EU und der NATO sowie Sicherheitsgarantien. Keine der ungeklärten Fragen sei unüberwindbar, sagte Rubio.

Trump rückt von Deadline ab

US-Präsident Trump war gestern früh von einer Frist für ein Friedensabkommen zwischen der Ukraine und Russland abgerückt. Das Zieldatum sei für ihn, wenn es vorbei sei, sagte Trump vor Journalisten. Zuvor hatte er den heutigen Donnerstag als Frist für eine Einigung benannt. Trump erklärte außerdem, es gebe nur noch wenige strittige Punkte. Nach seinen Angaben wird der US-Sondergesandte Witkoff kommende Woche zu einem Gespräch mit Kremlchef Putin nach Moskau reisen. Gleichzeitig wird der amerikanische Unterhändler Driscoll in Kiew erwartet.

