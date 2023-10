Der EU-Außenbeauftragte Borrell sagte in Kiew weitere Unterstützung zu. (dpa / AP / Efrem Lukatsky)

Bei einem Besuch in Kiew sagte Borrell, die jetzige Entscheidung Washingtons, einen Übergangshaushalt ohne Geld für die Ukraine zu beschließen, sei zu bedauern. Er habe aber die Hoffnung, dass dies nicht das letzte Wort sei und die Vereinigten Staaten ihre Unterstützung fortsetzten.

Der US-Kongress hatte in der vergangenen Nacht eine Haushaltssperre abgewendet - um den Preis, dass die Hilfen für Kiew darin nicht festgeschrieben sind. US-Präsident Biden forderte den Kongress auf, möglichst rasch neue Hilfen für die Ukraine zu beschließen. Im Moment würden die Gelder für das von Russland angegriffene Land weiter fließen, aber es bleibe nicht viel Zeit.

Weiter erklärte Borrell, die Ukraine brauche mehr militärische Fähigkeiten und sie brauche sie schneller. Er war erstmals mit dem neuen Verteidigungsminister Umerov zusammengekommen. Dieser sagte, bei dem Treffen sei es unter anderem um die Lieferung von Munition und Luftverteidigungssystemen gegangen. Thema war auch der Aufbau von mehr Rüstungsproduktion in der Ukraine.

Borrell war am Samstag in die Ukraine gekommen und hatte zunächst die Hafenstadt Odessa am Schwarzen Meer besucht.

