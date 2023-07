Koran-Verbrennungen

Josep Borrell (Virginia Mayo/AP/dpa)

Die Schändung eines als heilig geltenden Buches sei beleidigend, respektlos und eine eindeutige Provokation, erklärte er in Brüssel. Äußerungen von Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und damit verbundener Intoleranz hätten in der Europäischen Union keinen Platz. - Zuletzt hatten Demonstranten der Gruppe "Dänische Patrioten" vor der ägyptischen Botschaft in Kopenhagen einen Koran verbrannt. Es war dort der dritte Vorfall dieser Art. Auch in Schweden war die Heilige Schrift der Muslime zweimal angezündet worden. Die Aktionen lösten teils heftige Reaktionen in islamischen Ländern aus.

