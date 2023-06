Wagner-Aufstand in Russland

Der EU-Außenbeauftragte Borrell sagte vor Beratungen der EU-Außenminister, der Wagner-Aufstand spalte die russische Militärmacht und zeige die Schwächen des politischen Systems. Es sei sehr beunruhigend, dass eine Atommacht wie Russland dermaßen instabil werden könne.

Auch die deutsche Außenministerin Baerbock sprach von "massiven Rissen" im russischen Machtsystem. In Moskau laufe nach wie vor ein innenpolitischer Machtkampf, betonte die Grünen-Politikerin. Ihr luxemburgischer Amtskollege Asselborn erklärte unter Hinweis auf Russlands Atomwaffen, dass eine Destabilisierung des Landes für Europa sehr gefährlich werden könne.

Österreichs Außenminister Schallenberg forderte den Westen zu Geschlossenheit mit Augenmaß auf. Der ÖVP-Politiker sagte im Deutschlandfunk, Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine habe Auswirkungen auf das Machtgefüge in Moskau . Es zeigten sich Risse. Dass es möglich sei, dass eine Söldner-Truppe in einer Nuklearmacht auf die Hauptstadt zumarschiere, sei ein Alarmzeichen. Putin erinnere ihn an einen Zauberlehrling, der die Geister, die er gerufen habe, nicht mehr loswerde. Der Westen habe richtigerweise besonnen auf die Ereignisse reagiert, erklärte Schallenberg.