Vor UNO-Generalversammlung

Mahmoud Abbas spricht vor der UNO-Vollversammlung in New York (Archivbild von 2024). (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Frank Franklin II)

Das US-Außenministerium hatte angekündigt, mehreren Vertretern der Palästinensischen Befreiungsorganisation PLO und der Autonomiebehörde nicht die Einreise in die USA zu erlauben. Dann müssten Palästinenserpräsident Abbas und zahlreiche weitere Personen der UNO-Vollversammlung in New York fernbleiben. Dort wollen mehrere Staaten, darunter Frankreich, Kanada und Australien, im September einen palästinensischen Staat anerkennen.

Abbas spricht seit vielen Jahren vor der Vollversammlung der Vereinten Nationen und führt in der Regel die palästinensische Delegation an. Der Palästinenserpräsident warnte, die Visa-Sanktionen würden die Spannungen und die Eskalation im Nahen Osten nur verstärken.

Diese Nachricht wurde am 30.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.