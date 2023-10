Krieg im Nahen Osten

Die EU im Krisenmodus wegen des Kriegs im Nahen Osten: Heute beraten die Außenminister der Staatengemeinschaft über mögliche Reaktionen. (Imago / NurPhoto / Artur Widak)

Da sich einige aus der Runde nicht in Brüssel befinden, wird das Treffen zum Teil per Videokonferenz stattfinden. Nach Angaben des EU-Außenbeauftragten Borrell soll vorrangig über die Auswirkungen des Hamas-Angriffs auf Israel und die über mögliche Reaktionen seitens der EU gesprochen werden, insbesondere im Hinblick auf die Hilfe für die palästinensische Bevölkerung. EU-Erweiterungskommissar Varhelyi hatte bereits gestern angekündigt, die gesamte Entwicklungshilfe der EU für die Palästinenser solle ausgesetzt und Hilfsgelder in Höhe von 700 Millionen Euro auf den Prüfstand gestellt werden.

Unterdessen berichten russische Medien, dass Palästinenserpräsident Abbas zu Gesprächen nach Russland reisen werde. Der Kreml unterhält Beziehungen zu arabischen Ländern, dem Iran und der Hamas, aber auch zu Israel. Die russische Regierung verurteilt die Gewalt auf beiden Seiten und wirft den USA vor, die Bedeutung eines unabhängigen palästinensischen Staates nicht anzuerkennen.

Diese Nachricht wurde am 10.10.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.