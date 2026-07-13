Europäische Union
EU-Experten empfehlen Social-Media-Verbot für Kinder unter 13 Jahren

Ein Expertengremium der EU-Kommission hat sich für ein Verbot Sozialer Medien für Kinder unter 13 Jahren ausgesprochen. Die Nutzung sollte bis zu dieser Altersgrenze nur unter Aufsicht der Eltern oder in einem pädagogischen Kontext sowie zeitlich begrenzt erfolgen, heißt es in einem in Brüssel vorgestellten Bericht.

    Eine Jugendliche sitzt auf dem Boden und nutzt ein Smartphone - auf dem Display sind verschiedene Apps zu sehen.
    Social-Media-Verbot: Könnte ein EU-Bericht den Weg ebnen? (Elisa Schu/dpa)
    Die Fachleute erklären in ihrem Bericht, darüber hinaus seien Beschränkungen für ältere Jugendliche denkbar - solange die Onlinedienste die Betroffenen nicht vor Suchtgefahren, Gewaltdarstellungen und Hassrede schützten.
    EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen nannte den Bericht sehr überzeugend. Auch sie betonte, es müsse ein Mindestalter geben, ab dem sich Kinder auf Social Media anmelden könnten. Man müsse einen schrittweisen Zugang für unterschiedliche Altersgruppen in Betracht ziehen. Von der Leyen will nach der Sommerpause einen Gesetzesvorschlag vorlegen.
    Die Vizepräsidentin des EU-Parlaments, Barley, sagte im Deutschlandfunk, die Betreiber großer Social-Media-Plattformen gestalteten ihre Angebote ganz bewusst so, dass sie süchtig machten. Eine feste Altersgrenze sei sinnvoll. Sie finde es auch richtig, für die jeweiligen Plattformen einzeln zu entscheiden, ob Beschränkungen nötig seien, meinte Barley.
    Viele EU-Länder planen bereits eigene Beschränkungen für Soziale Medien, darunter Frankreich, Spanien, Dänemark und Griechenland. In Deutschland hat ein Gremium aus Fachleuten für eine EU-weite Lösung plädiert. Auch die deutschen Experten empfehlen entweder ein Verbot unter 13 Jahren oder Beschränkungen für einzelne Dienste - je nach deren Risiko.
    Diese Nachricht wurde am 13.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.