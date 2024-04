Nach Angriff auf Israel

EU-Gipfel berät über neue Sanktionen gegen den Iran

Nach dem iranischen Angriff auf Israel erwägen die EU-Staaten eine Ausweitung der Sanktionen gegen die Führung in Teheran. Frankreichs Staatspräsident Macron sagte beim Gipfel der Europäischen Union in Brüssel, die Strafmaßnahmen sollten all jenen gelten, die an der Herstellung von Raketen und Drohnen beteiligt seien.