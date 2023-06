EU-Gipfel

Beim Asylkompromiss verhakt

Am ersten Tag des EU-Gipfels wurde über den Asylkompromiss gestritten, zuvor ging es um den Krieg in der Ukraine. Am zweiten Tag steht nun erneut das Thema Migration auf der Agenda. Außerdem soll es um den Umgang mit China gehen.

Born, Carolin | 30. Juni 2023, 05:06 Uhr