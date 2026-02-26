Lahbib teilte in Brüssel mit, die EU sei der Gesundheit, der Sicherheit und der Würde von Frauen verpflichtet. Sie bezieht sich in ihrer Ankündigung auf eine Petition der Initiative "My Voice, My Choice", die im vergangenen Jahr mehr als eine Million Unterschriften gesammelt und eingereicht hatte. Darin fordern sie einen EU-Finanzfonds, der Frauen unterstützt. Beispielsweise in dem Fall, dass eine Frau an ihrem Wohnort keinen Arzt für eine Abtreibung findet und deshalb in ein anderes EU-Land reisen muss.
Abtreibungen fallen in den Bereich Gesundheitspolitik, für den die EU-Kommission nicht direkt zuständig ist.
Diese Nachricht wurde am 26.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.