Die Bundesregierung lässt derzeit prüfen, ob Abtreibungen außerhalb des Strafrechts geregelt werden können. Dafür hat sie eine Kommission eingesetzt, die im April Ergebnisse vorlegen soll.

Dabei geht es grundsätzlich um die Frage, ob Abtreibungen rechtswidrig sind und nur unter bestimmten Umständen straffrei bleiben oder ob sie quasi legal werden sollen. Eine Frage von hoher symbolischer und richtungsweisender Bedeutung. Ein Überblick über die Ausgangslage.

Derzeit gelten für Abtreibungen die in Paragraf 218 des Strafgesetzbuches festgeschriebenen Regeln. Ein Schwangerschaftsabbruch ist in Deutschland grundsätzlich rechtswidrig. Er bleibt jedoch straffrei, wenn er in den ersten zwölf Wochen der Schwangerschaft vorgenommen wird. Die schwangere Frau muss sich außerdem zuvor beraten lassen. Ausdrücklich nicht rechtswidrig ist eine Abtreibung nach einer Vergewaltigung und bei Gefahren für das Leben oder die körperliche oder seelische Gesundheit der Schwangeren.

Als grundlegend für den hiesigen Umgang mit Abtreibungen gilt eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts von 1993. Damals kippte das Gericht eine im Jahr zuvor vom Bundestag beschlossene gesamtdeutsche Fristenregelung. Das Grundgesetz verpflichte den Staat, menschliches Leben - auch das ungeborene - zu schützen, hieß es aus Karlsruhe. Zugleich rügten die Richter das ehemals vorgesehene Beratungskonzept, weil es keinen Auftrag enthielt, "die schwangere Frau zum Austragen des Kindes zu ermutigen".

Die Zahl der Schwangerschaftsabbrüche in Deutschland ist zuletzt gestiegen. Im Jahr 2022 wurden rund 104.000 Fälle gemeldet, das waren knapp zehn Prozent mehr als im Vorjahr. Auch im ersten und zweiten Quartal 2023 stiegen die Zahlen im Vergleich mit den Vorjahresquartalen weiter an. 2021 war allerdings laut Statistischem Bundesamt mit 94.600 Fällen der niedrigste Stand seit Beginn der Statistik verzeichnet worden. In den vergangenen zehn Jahren liegt die Zahl der Abbrüche jährlich recht konstant um die 100.000.

Debatten über den Umgang mit Abtreibungen bewegen sich im Spannungsfeld zwischen dem Schutz des ungeborenen Lebens und der Selbstbestimmung der Frau über ihren Körper. Gesellschaftliche Kompromisse dazwischen haben oft nur solange Bestand, bis sich neue politische Mehrheiten finden.

So will beispielsweise die neue Mitte-Links-Regierung in Polen das dortige Abtreibungsrecht lockern. In Frankreich soll die "Freiheit zum Schwangerschaftsabbruch" in die französische Verfassung aufgenommen werden.

Auch Oberste Gerichte spielen oft eine Rolle: In den USA kippte der Supreme Court - in der Mehrheit mit konservativen Richtern besetzt - Mitte 2022 das seit Jahrzehnten gültige Abtreibungsrecht. Konservativ regierte Bundesstaaten haben seitdem zum Teil strikte Abtreibungsverbote erlassen. In den USA gibt es einen regelrechten Kulturkampf um das Thema.

In Mexiko wiederum legalisierte der Oberste Gerichtshof Abtreibungen im September 2023 landesweit. Der Straftatbestand der Abtreibung sei verfassungswidrig und verstoße gegen das Entscheidungsrecht von Frauen, erklärte das Gericht. Die Kriminalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen sei ein "Akt der Gewalt und eine Diskriminierung aufgrund des Geschlechts".

Um zu klären, ob es mögliche Regelungen des Schwangerschaftsabbruchs außerhalb des Strafrechts gibt, hat die Bundesregierung eine Expertenkommission eingesetzt. 18 Expertinnen und Experten aus den Bereichen Ethik, Medizin und Recht wurden berufen. Die überwiegende Mehrheit der Mitglieder, nämlich 15, sind Frauen - darunter ist auch die frühere Vorsitzende des Deutschen Ethikrats, Christiane Woopen.

SPD, Grüne und FDP hatten während der Koalitionsverhandlungen keine Entscheidung darüber getroffen, ob der umstrittene Paragraf zum Schwangerschaftsabbruch aus dem Strafgesetzbuch gestrichen werden soll. Im Koalitionsvertrag wurde lediglich vereinbart, eine „Kommission zur reproduktiven Selbstbestimmung und Fortpflanzungsmedizin“ mit Prüfauftrag einzusetzen. Ergebnisse sollen im April 2024 vorliegen.

Grob skizziert treten Konservative in der Abtreibungsdebatte für den Schutz des ungeborenen Lebens, Liberale und Linke eher für das Selbstbestimmungsrecht der Frauen ein. So hat die CSU-geführte bayerische Landesregierung gegenüber den Zeitungen der Mediengruppe Bayern bereits angekündigt, vor das Bundesverfassungsgericht zu ziehen, sollte die Bundesregierung den Paragrafen 218 im Strafgesetzbuch abschaffen wollen. Das wollen unter anderem grüne Rechtspolitikerinnen und – politiker erreichen.

Auch die beiden großen Kirchen in Deutschland vertreten konträre Positionen: Nach Überzeugung der katholischen Bischöfe muss der Schwangerschaftsabbruch weiterhin Straftatbestand bleiben. Eine andere Regelung kann ihrer Meinung nach nicht den verfassungsrechtlich gebotenen Schutz des ungeborenen Lebens ausreichend gewährleisten.

Die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) kann sich laut einer Stellungnahme hingegen zwar keine „vollständige Entkriminalisierung“ des Schwangerschaftsabbruchs, aber eine teilweise Streichung der strafrechtlichen Vorschriften vorstellen. Eine Abtreibung könnte demnach erst ab der 22. Schwangerschaftswoche strafbar sein. Das Papier des EKD-Rates ist allerdings auch in der evangelischen Kirche selbst umstritten.

Bundesfamilienministerin Lisa Paus (Grüne) hat zuletzt einen Gesetzentwurf vorgelegt, der schwangere Frauen vor Belästigungen durch Abtreibungsgegnerinnen und -gegner schützen soll. Diesen droht künftig ein Bußgeld von bis 5000 Euro, wenn sie schwangere Frauen beispielsweise auf Gehsteigen vor Arztpraxen bedrängen. Der Entwurf wurde vom Bundeskabinett beschlossen und muss nun im Bundestag beraten werden.

Das Durchführen von Schwangerschaftsabbrüchen soll außerdem verbindlicher Bestandteil des Medizinstudiums in Deutschland werden. Eine Reform der Approbationsordnung für Ärzte könnte außerdem dazu führen, dass medizinische, rechtliche und ethische Aspekte der Abtreibung Thema bei der ärztlichen Prüfung werden.

Im Juni 2022 hatte der Bundestag bereits die ersatzlose Streichung des sogenannten Werbeverbots für Schwangerschaftsabbrüche (§219a StGB) beschlossen. Davor hatten sich Ärzte strafbar gemacht, wenn sie öffentlich Informationen - zum Beispiel auf ihrer Webseite - über den Ablauf und die Durchführung von Schwangerschaftsabbrüchen bereitstellten.

Zu dieser Frage gibt es sehr widersprüchliche Umfragen. Nach einer Erhebung der Forschungsgruppe Wahlen für das ZDF aus dem Mai 2023 ist eine Mehrheit der Menschen in Deutschland dafür, Abtreibung weiterhin als Straftat einzustufen. Demnach wollten 54 Prozent der Befragten, dass der Paragraf 218 erhalten bleibt. 36 Prozent votierten für seine Abschaffung; rund drei Prozent forderten eine Verschärfung.

Eine andere Umfrage aus dem Dezember 2022 , erstellt vom Marktforschungsinstitut Ipsos im Auftrag des Bündnisses für sexuelle Selbstbestimmung (BfsS), kommt zum genau gegenteiligen Ergebnis: Hier sprachen sich 83 Prozent der Befragten für die Entkriminalisierung des Schwangerschaftsabbruchs und die Streichung des Paragrafen 218 aus dem Strafgesetzbuch aus.

Und bei einer INSA-Umfrage im Auftrag der katholischen „Tagespost“ vom Juni 2023 waren es 68 Prozent der Befragten, die wollten, dass der Schwangerschaftsabbruch nicht mehr als Straftatbestand gewertet wird. Nur 19 Prozent waren dafür, den Paragraf 218 zu erhalten. Alle drei Umfragen erheben den Anspruch, repräsentativ zu sein.

