Die EU will mehr Geld in die Rüstungsindustrie stecken. (imago / Shotshop)

Er sprach sich für ein Programm der Europäischen Union in Höhe von drei Milliarden Euro aus. Breton verwies auf eine wachsende Rolle der EU in Verteidigungs- und Militärangelegenheiten, ausgelöst durch den Krieg in der Ukraine. Die Europäische Kommission will Ende Februar eine neue Strategie für die Verteidigungsindustrie vorschlagen.

Diese Nachricht wurde am 12.01.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.