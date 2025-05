Asyl- und Migrationspolitik

Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) will Asylsuchende künftig an den Grenzen zurückweisen. (IMAGO / Manngold)

Ein Sprecher sagte der Deutschen Presse-Agentur, solche Maßnahmen erforderten eine enge Koordinierung, vor allem mit allen betroffenen Mitgliedstaaten. Grundsätzlich sei die Wiedereinführung vorübergehender Grenzkontrollen an den Binnengrenzen möglich, aber nur unter bestimmten Bedingungen.

Die Bundespolizei hat ihr Personal an den Grenzen in mehreren Bundesländern auf Weisung von Bundesinnenminister Dobrindt verstärkt. Aus mehreren Nachbarländern kam Kritik an den zusätzlichen Kontrollen und den geplanten Zurückweisung von Asylsuchenden, etwa aus Polen, Österreich und der Schweiz.

Diese Nachricht wurde am 09.05.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.