Konferenz in Brüssel

Einigen Arten wie dem Gebärmutterhalskrebs und Tumoren im Mund-Rachen-Raum kann teilweise damit vorgebeugt werden, andere lassen sich so therapieren. Die EU will Vorschläge machen, wie die Mitgliedsstaaten ihre Impfquoten steigern können. Zudem sollen die Zahlen bei der Früherkennung verbessert werden. In Brüssel beginnt dazu am Nachmittag eine Konferenz mit Gesundheitskommissarin Kyriakides . Dabei soll auch drei Jahre nach der Verabschiedung eines Europäischen Plans zur Krebsbekämpfung Bilanz gezogen werden. Der Kampf gegen Krebs habe mit die höchsten Prioritäten der Europäischen Kommission im Gesundheitsbereich, heißt es.