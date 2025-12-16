In der EU sollen auch nach 2035 Autos mit Verbrennungsmotor neu zugelassen werden können. (IMAGO / Wolfgang Maria Weber)

Nach bisheriger Gesetzeslage dürfen Neuwagen in zehn Jahren kein klimaschädliches Kohlenstoffdioxid mehr ausstoßen. Die neuen Pläne der Kommission sehen nun vor, dass die Hersteller die CO2-Emissionen ihrer Neuwagen ab 2035 nicht mehr um 100 Prozent, sondern nur noch um 90 Prozent im Vergleich zum Jahr 2021 senken müssen.

Damit ist etwa der Verkauf von bestimmten Hybrid-Fahrzeugen, bei denen ein kleiner Verbrenner die Batterie auflädt, weiterhin möglich. Voraussetzung ist aber, dass der CO2-Ausstoß durch die Verwendung von umweltfreundlichem Stahl und mehr klimafreundlicheren Kraftstoffen ausgeglichen wird.

Auch Zwischenziel für 2030 aufgeweicht

Die Kommission will außerdem ein Zwischenziel für 2030 aufweichen: Verfehlt ein Hersteller den Grenzwert, soll er dies in den folgenden zwei Jahren noch ausgleichen können. Erst dann wird ein Bußgeld fällig.

Zugleich sollen Elektroautos weiter gefördert werden. Dazu schlägt die EU-Kommission unter anderem vor, eine neue Kategorie kleiner E-Autos aus Europa bei der Berechnung der Flottengrenzwerte besonders zu begünstigen.

Druck unter anderem aus Deutschland

Die Kommission reagiert mit den Vorschlägen auf den Druck der Autobranche sowie mehrerer Mitgliedsländer, allen voran Deutschland. Mit dem Vorschlag der Kommission müssen sich noch die Mitgliedsstaaten und das Europaparlament befassen.

Mehr zum Thema

Diese Nachricht wurde am 16.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.