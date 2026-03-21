Derzeit sei die Versorgung in der Europäischen Union relativ sicher, da der Großteil des Flüssiggases aus den USA komme, betonte Jörgensen.
Die Gasspeicher in Deutschland sind nach Angaben der "Initiative Energien Speichern" - kurz INES - zu knapp 22 Prozent gefüllt. Dies reiche selbst bei extrem niedrigen Temperaturen aus, um die Versorgung bis zum Ende der Heizperiode sicherzustellen, hatte die Branchenvereinigung kürzlich mitgeteilt.
Seit Beginn des Iran-Kriegs haben die Energiehändler die Preise für Gas in der EU um mehr als 30 Prozent angehoben.
Über die Entwicklungen im Iran-Krieg halten wir Sie auch in unserem Nachrichten-Blog auf dem Laufenden.
Diese Nachricht wurde am 21.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.