Iran-Krieg

Rohre, Maschinen und Tanks in der Anlage des Gasspeichers Wolfersberg, östlich von München (pa/dpa/ Peter Kneffel)

Energiekommissar Jörgensen forderte die Mitgliedsstaaten auf, dies so früh wie möglich in Betracht zu ziehen. Der Schritt könne dazu beitragen, die Gasnachfrage in Zeiten angespannter Versorgung zu senken und damit den Druck auf die Preise zu verringern. Derzeit sei die Versorgung in der Europäischen Union relativ sicher, da der Großteil des Flüssiggases aus den USA komme, betonte Jörgensen.

Die Gasspeicher in Deutschland sind nach Angaben der "Initiative Energien Speichern" - kurz INES - zu knapp 22 Prozent gefüllt. Dies reiche selbst bei extrem niedrigen Temperaturen aus, um die Versorgung bis zum Ende der Heizperiode sicherzustellen, hatte die Branchenvereinigung kürzlich mitgeteilt.

Seit Beginn des Iran-Kriegs haben die Energiehändler die Preise für Gas in der EU um mehr als 30 Prozent angehoben.

Diese Nachricht wurde am 22.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.