"Welt am Sonntag"

Brüsseler Funktionäre und Aktivisten stimmten sich demnach bis ins Detail miteinander ab. Ihr Ziel war es, die Öffentlichkeit von der Klimapolitik der EU überzeugen. Dafür flossen dem Bericht zufolge Steuergelder in Millionenhöhe.

So sollte die Nichtregierungsorganisation ClientEarth deutsche Kohlekraftwerke in Gerichtsprozesse verstricken, um das "finanzielle und rechtliche Risiko" der Betreiber zu erhöhen. Den Verband Friends of the Earth beauftragten Beamte der Kommission der Zeitung zufolge mit dem Kampf gegen das Freihandelsabkommen Mercosur zwischen Europa und Südamerika. Andere Gruppen bekamen Geld für die Beeinflussung von EU-Abgeordneten vor Abstimmungen zu Pflanzenschutzmitteln und Chemikalien.

"Verstoß gegen das Prinzip der Gewaltenteilung"

Die Verträge stammen aus dem Jahr 2022. Die EU-Kommission formulierte darin, was sie von den Aktivisten als Gegenleistung für die Fördergelder erwartete – etwa eine bestimmte Anzahl an Lobby-Briefen, Nachrichten in den sozialen Medien und Treffen mit Abgeordneten des Europäischen Parlaments.

Nach Ansicht des CDU-Politikers Pieper ist das Vorgehen ein Verstoß gegen das Prinzip der Gewaltenteilung. Die Exekutive der EU habe mithilfe von Aktivisten verdeckt die Legislative beeinflussen wollen. Die stellvertretende FDP-Bundesvorsitzende und Europaabgeordnete Hahn sagte der Zeitung, bei den Bürgern bliebe nun der Eindruck, die Kommission fördere mit Steuerzahlergeld nur ihr liebsame Meinungen. Dies schade massiv dem Vertrauen in die europäischen Institutionen.

