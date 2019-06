Oettinger kritisierte, dass sich das Parlament nach der Europawahl nicht für Weber ausspricht, obwohl er die stärkste Fraktion im Parlament führe. Die Wähler hätten entschieden. "Bei einer Wahl sollten die Bürger wissen, wer Chef der Regierung Europas wird." Man dürfe nicht in eine Zeit zurückfallen, in der intransparent "in Hinterzimmern" über den Spitzenposten bei der EU entschieden wurde.

Oettinger erinnerte daran, dass Martin Schulz vor fünf Jahren als Kandidat der Sozialdemokraten nach der Wahl zurückgezogen habe, da seine Fraktion nicht die stärkste gewesen sei. "Das war ein Vorbild für heute, daran sollten die Sozialisten sich erinnern."

Eine Einigung beim EU-Spitzenpersonal erwartet Oettinger beim heutigen EU-Gipfel noch nicht. Spätestens zu Beginn der parlamentarischen Arbeit am 3. Juli sollte es jedoch eine geben.

Bei der Entscheidung um das Amt des EU-Kommissionspräsidenten spielt auch der Streit zwischen Angela Merkel und Emmanuel Macron eine Rolle. Lesen Sie hier mehr über den politischen Machtkampf.

