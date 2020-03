Die Unternehmen seien unverschuldet in die aktuelle Notlage geraten, betonte von der Leyen (CDU). "Die sind eigentlich gesund." Die Nationalstaaten müssten deshalb der Wirtschaft eine Brücke bilden zu der Zeit nach der Bewältigung der Virus-Ausbreitung. "Wenn wir das Virus erfolgreich bekämpft haben, brauchen wir all diese Unternehmen, die wir jetzt stützen." Gingen die Unternehmen dagegen in Massen pleite, werde es später um ein Vielfaches schwieriger sein, aus der Krise wieder herauszukommen, so von der Leyen.

Die EU werde daher nun großzügig sein und unter anderem die Verschuldungsregeln für die EU-Staaten lockern. Generell gelte, dass alle Instrumente und Mittel zur Krisenbewältigung geprüft würden: "Was hilft, wird eingesetzt." Auch "Corona-Bonds" seien eine Option.

Mit Blick auf die Entscheidung einzelner EU-Mitgliedsstaaten, ihre nationalen Grenzen zu schließen, sagte die EU-Kommissionspräsidentin, der Warenfluss innerhalb Europas müsse aufrecht erhalten werden. "Ich verstehe den Reflex - aber wenn man wahllos Grenze schießt, schneidet man unseren Wirtschaftskreislauf ab." Sie habe deutlich gemacht, dass das so nicht gehe. Inzwischen hätten die Länder ihre Lektion gelernt.

