Neue US-Zölle

EU kündigt für nächste Woche Vergeltungsmaßnahmen an

Die EU will am Dienstag kommender Woche erste Vergeltungsmaßnahmen für die US-Zölle auf Stahl- und Aluminiumimporte in Kraft setzen. Das teilte der zuständige EU-Kommissar Sefcovic nach einem Handelsministertreffen in Luxemburg mit.