Die iranische Hauptstadt Teheran (Archivbild) (picture alliance / Anadolu / Fatemeh Bahrami)

Konkret geht es um die See-Gebiete im Roten Meer und im östlichen Golf von Aden. Schiffe könnten dort wieder ins Visier geraten, teilte die Marinemission mit. Gestern hatte die mit Teheran verbündete Huthi-Miliz im Jemen erstmals wieder Israel mit einer Drohne und Rakete angegriffen. Sie war damit in den Iran-Krieg eingetreten.

Auch heute früh wurden wieder Luftangriffe in der Region gemeldet. Nach Angaben iranischer Staatsmedien attackierten Israel und die USA einen Hafen an der Straße von Hormus. Die Rede ist von mehreren Toten und Verletzten. Auch soll es Explosionen in der Hauptstadt Teheran gegeben haben. Der Iran seinerseits nahm auch die Golfstaaten wieder ins Visier. Laut dem saudischen Verteidigungsministerium wurden mehrere Drohnen abgefangen, wie der Sender Al-Dschasira berichtet. In Bahrain wurde ein Aluminiumwerk attackiert.

Diese Nachricht wurde am 29.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.