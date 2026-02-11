Das EU-Parlament stimmt einem Kredit für die Ukraine über 90 Milliarden Euro zu. (IMAGO / Winfried Rothermel / IMAGO / Winfried Rothermel)

Die Abgeordneten stimmten in Straßburg mit großer Mehrheit für den Gesetzentwurf. Mit der Summe sollen zwei Drittel des Finanzbedarfs der Ukraine für 2026 und 2027 gedeckt werden. Von den 90 Milliarden sind zwei Drittel für Militärausgaben vorgesehen, der Rest als Haushaltshilfe für Kiew. Eine erste Tranche soll im April an die Ukraine gezahlt werden.

Die Staats- und Regierungschefs der EU hatten sich bei ihrem Gipfel im Dezember auf das zinslose Darlehen geeinigt. Das Geld besorgt die EU sich auf dem Kapitalmarkt, als Sicherheit dient der EU-Haushalt. Die ukrainische Regierung muss das Geld nur zurückzahlen, wenn Russland Reparationen für die Kriegsschäden in der Ukraine gezahlt hat. Die EU behält sich zudem vor, die in Europa eingefrorenen russischen Vermögenswerte zur Rückzahlung des Kredits zu verwenden.

Diese Nachricht wurde am 11.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.