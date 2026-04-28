"Nur Ja heißt Ja"
EU-Parlament stimmt über EU-weite strafrechtliche Definition von Vergewaltigung ab

Das EU-Parlament stimmt heute über eine einheitliche strafrechtliche Definition von Vergewaltigung ab.

    Blick auf die große Menschenmenge mit Fahnen und Transparenten.
    Menschen demonstrieren auf dem Königsplatz in München gegen sexualisierte Gewalt unter anderem mit dem Slogan "Nur Ja heißt Ja". (picture alliance / SZ Photo / Thomas Vonier)
    Vorausgegangen war ein Initiativbericht des Parlaments mit dem Kernsatz "Nur Ja heißt Ja". Das Europäische Parlament will demnach die Kommission dazu bringen, konkrete Vorschläge als Grundlage für einen EU-weiten Straftatbestand bei geschlechtsspezifischer Gewalt vorzulegen. Bisher gibt es in solchen Fällen europaweit unterschiedliche Standards.
    Ein neuer Gesetzesvorschlag soll definieren, dass es sich beim Sex ohne explizite Einwilligung um Vergewaltigung handelt. In einigen Mitgliedstaaten, darunter auch Deutschland, ist für die Strafverfolgung weiterhin der Nachweis eines expliziten "Nein" erforderlich. Ein erster Vorstoß war vor rund drei Jahren gescheitert.
    Diese Nachricht wurde am 28.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.