Handelskonflikt mit den USA

EU reagiert mit Extrazöllen auf amerikanische Produkte wie Whiskey und Motorräder

Die EU hat eine deutliche Reaktion auf die heute in Kraft getretenen US-Zölle auf Stahl- und Aluminium angekündigt. Wie die Europäische Kommission in Brüssel mitteilte, sollen in einem ersten Schritt von April an Extrazölle auf die Einfuhr amerikanische Produkte wie Whiskey, Motorräder, Boote, Jeans und Erdnussbutter fällig werden.