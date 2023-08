Getreideabkommen

Getreideernte in der ukrainischen Region Kharkiv (picture alliance / AA / Stringer)

Dazu müsse die internationale Gemeinschaft mit einer klaren und einheitlichen Stimme sprechen, schrieb der EU-Außenbeauftragte Borrell in einem Brief an die G20-Außenminister. Die russische Agrarbranche sei die Hauptnutznießerin der Aufkündigung des Abkommens durch Moskau vor rund zwei Wochen.

Russland profitiere weiter von höheren Lebensmittelpreisen und erhöhe seinen Marktanteil auf dem globalen Getreidemarkt, indem es die Exportkapazitäten seines ukrainischen Hauptkonkurrenten stark einschränke, erklärte Borrell. Zugleich biete Moskau Entwicklungsländern vergünstigtes Getreide an. Dies sei eine zynische Politik, bei der Lebensmittel als Waffe eingesetzt würden, um neue Abhängigkeiten zu schaffen.

Den russischen Invasionstruppen in der Ukraine wird unter anderem vorgeworfen, absichtlich Hafeneinrichtungen und Getreidelager zu zerstören.

