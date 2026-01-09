Freihandelsabkommen

Das Logo des Mercosur an einer Wand hinter Flaggen von Mitgliedsländern (picture alliance/dpa | Santiago Mazzarovich)

Nun haben die Regierungen bis heute nachmittag um 17 Uhr Zeit, das Votum schriftlich zu bestätigen. Die Zustimmung galt nach dem Einlenken Italiens als sicher.

Merz: Meilenstein in europäischer Handelspolitik

Bundeskanzler Merz sprach von einem Meilenstein in der europäischen Handelspolitik. Bundesfinanzminister Klingbeil betonte, das Abkommen schaffe neue Impulse für Handel und Wachstum. Arbeitsplätze in Deutschland und Europa würden gesichert.

Frankreich hatte angekündigt, in Brüssel dagegen zu stimmen. Die EU-Kommission benötigt eine Mehrheit von 15 EU-Mitgliedern, die 65 Prozent der EU-Bevölkerung vertreten. Neben Frankreich lehnten Polen, Ungarn, Irland und Österreich die Zustimmung ab.

Die Verhandlungen hatten sich über 25 Jahre gezogen. Zu den Mercosur-Staaten gehören Brasilien, Argentinien, Uruguay und Paraguay.

Proteste von Landwirten

Unter anderem in Deutschland und Frankreich protestierten in den vergangenen Tagen zahlreiche Landwirte. Sie lehnen den Handelspakt ab, weil sie unverhältnismäßige Konkurrenz durch günstige Importe aus Südamerika fürchten.

Die neue Freihandelszone mit mehr als 700 Millionen Einwohnern wird nach Angaben der EU-Kommission die weltweit größte dieser Art sein und soll auch ein Zeichen gegen die protektionistische Zollpolitik von US-Präsident Trump setzen. Geplant ist, Zölle und Handelsbarrieren zwischen der EU und den Mercosur-Staaten weitestgehend abzubauen. Die deutsche Wirtschaft dringt bereits seit Jahren auf den Abschluss des Abkommens.

Weitere Informationen:

Diese Nachricht wurde am 09.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.