Geflüchtete auf Lampedusa

Der Außenminister von Luxemburg, Jean Asselborn (imago / photothek / IMAGO / Thomas Trutschel)

Zudem seien bei der Vereinbarung des Flüchtlingsabkommens die Bedingungen mit Tunesien nicht klar ausgehandelt worden. Wenn Tunesien 105 Millionen Euro für das Migrationsmanagement bekommen solle, müsse es auch die elementarsten Rechte der Menschen und auch die Rechtsstaatlichkeit respektieren. Die tunesischen Behörden ekelten Migranten aus dem Land. Die EU komme angesichts der vielen Geflüchteten an ihre Grenzen, die Auffangstrukturen seien voll.

Auf der italienischen Insel Lampedusa waren allein in der vergangenen Woche tausende Flüchtlinge angekommen. Die meisten der Schutzsuchenden kamen nach Angaben von Pro Asyl über Tunesien.

"Inakzeptabel, dass Menschen im Mittelmeer ertrinken"

Die Vizepräsidentin des EU-Parlaments, Barley, dringt auf ein Seenotrettungsprogramm der Europäischen Union. Sie finde es absolut inakzeptabel, dass überhaupt Menschen im Mittelmeer ertrinken, sagte die SPD-Politikerin im ZDF. So etwas dürfe nicht sein. Die EU-Seenotrettungsmission "Sophia" war 2019 eingestellt worden. Seitdem kümmern sich lediglich Schiffe privater Hilfsorganisationen um in Not geratene Migranten.

Bundesinnenministerin Faeser sprach sich indes dafür aus, die EU-Außengrenzen im Mittelmeer stärker zu kontrollieren. Anders werde man die Migrationslage nicht in den Griff bekommen, sagte Faeser in der ARD. Sie unterstützte damit Pläne von EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen, die nach einem Besuch auf der italienischen Insel Lampedusa gestern eine stärkere Überwachung des südlichen Mittelmeeres angekündigt hatte.

Die italienische Regierung kommt am Mittag zusammen, um über Maßnahmen zu beraten. Ministerpräsidentin Meloni hatte gestern nach einem Besuch von EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen auf Lampedusa angekündigt, sie wolle die Abschiebehaft verschärfen.

