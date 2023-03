Streit um Subventionspaket

EU und USA gehen aufeinander zu und versprechen bessere Abstimmung

Im Streit um das Subventionspaket der US-Regierung wollen die Europäische Union und die USA in wichtigen Fragen eine Lösung finden. Das kündigten US-Präsident Biden und EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen nach einem Treffen im Weißen Haus an. So wolle man "unverzüglich" ein Abkommen für Mineralien für Autobatterien aushandeln.

11.03.2023