EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (AFP / SIMON WOHLFAHRT)

Dadurch ist es möglich, es vorzeitig in Kraft zu setzen, obwohl noch die Überprüfung durch den europäischen Gerichtshof aussteht. Auch die formale Ratifizierung im Europäischen Parlament wurde noch nicht vollzogen. Zu den Mercosur-Staaten gehören neben Uruguay und Argentinien auch Brasilien, Paraguay und Bolivien.

Die vorläufige Anwendung des Freihandelsabkommens liegt im Interesse der Bundesregierung. Kanzler Merz hatte in Brüssel für ein provisorisches Inkrafttreten geworben.

Gegner des Abkommens kritisieren, es sei so angelegt, dass die Freihandelsabsprachen von Mitgliedstaaten nicht mit Einstimmigkeitsprinzip angenommen werden mussten. Zudem wird befürchtet, dass EU-Standards bei Verbraucherschutz, Umwelt und Tierwohl beeinträchtigt werden könnten - was die EU-Kommission allerdings kategorisch zurückweist.

Diese Nachricht wurde am 27.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.