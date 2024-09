Derzeit betreibt unter anderem noch Japan kommerziellen Walfang (Archivbild). (imago / Kyodo News)

Mit der Resolution soll das seit 1986 geltende Walfang-Moratorium auf Großwale ausgedehnt werden. Umweltschützer fürchten, dass das Verbot gekippt werden könnte. "Wir dürfen keinen einzigen Schritt beim Schutz der Wale zurückgehen", betonte Greenpeace-Expertin Franziska Saalmann. Wale seien heute weiteren menschlichen Gefährdungen ausgesetzt. Dazu zählten Verschmutzung, Lärm oder der drohende Start von Tiefseebergbau. "Das bedeutet im Mindesten das Verbot von kommerziellem Walfang."

Derzeit betreiben nur Japan, Norwegen und Island noch kommerziellen Walfang. Japan ist aus der IWC bereits 2019 ausgetreten und jagt seitdem in den eigenen Gewässern Zwergwale, Brydewale und Sei Wale. In diesem Jahr sollen erstmals auch wieder Finnwale gejagt werden. Die Regierung in Tokio behauptet, die Bestände der Meeressäuger durch die kommerzielle Jagd nicht in Gefahr geraten zu lassen.

Antrag auf Schutzgebiet für Wale im Südatlantik

Bei der IWC-Konferenz wollen neun Länder den Beitrag des Walfangs für die Ernährungssicherheit per Resolution anerkennen lassen. "Das wäre ein fataler Schritt", warnt Biologin Sandra Altherr von der Tierschutzorganisation Pro Wildlife.

Walfang zur Selbstversorgung sei diversen Ureinwohnern in Grönland, Alaska oder Russland ohnehin erlaubt. Diese Resolution ziele darauf ab, Walfang grundsätzlich zu legitimieren.

Argentinien, Brasilien und Uruguay hingegen wollen bei der Konferenz in Lima erneut die Schaffung eines Schutzgebiets für Wale im Südatlantik beantragen. Die südamerikanischen Länder setzen sich bereits seit über 15 Jahren dafür sein, sind bislang aber stets an der erforderlichen Dreiviertelmehrheit gescheitert. Es wäre weltweit das dritte Schutzgebiet für Wale nach einem in der Antarktik und einem im Indischen Ozean.

Das sogenannte Commission Meeting in Lima dauert bis zum 27. September.

Diese Nachricht wurde am 23.09.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.