Gaza-Friedensplan

Es bestehe die Notwendigkeit, Gaza mit einer gewichtigen Polizeikraft zu stabilisieren, sagte ein EU-Vertreter in Brüssel. Ausgebildet werden sollen demnach Personen, die bereits als Polizisten im Gazastreifen tätig sind. Der Vorschlag soll am Donnerstag bei einem EU-Außenministertreffen besprochen werden.
Die EU finanziert bereits seit 2006 eine Ausbildungsmission für Polizisten im Westjordanland. Künftige Auszahlungen knüpft die EU jedoch an Reformen, damit die Palästinensische Autonomiebehörde ihre Rolle im Rahmen einer erwünschten Zwei-Staaten-Lösung ausfüllen kann.
