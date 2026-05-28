Informelles EU-Außenministertreffen (Petros Karadjias/AP/dpa)

Kallas betonte, bei Verhandlungen sei der Inhalt weitaus wichtiger als die Frage der Personen. Italiens Außenminister Tajani erklärte, Europa werde über einen möglichen Unterhändler entscheiden, nicht der russische Präsident Putin.

Hintergrund ist der Vorschlag Putins, den ehemaligen Bundeskanzler Schröder als Vermittler einzusetzen. Als potenzielle Kandidaten waren zuletzt auch die frühere Bundeskanzlerin Merkel, der finnische Präsident Stubb oder Ex-EZB-Chef Draghi genannt worden.

Weitere Themen des EU-Außenministertreffens sind der Iran-Krieg und die damit verbundene Blockade der Straße von Hormus.

Diese Nachricht wurde am 28.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.