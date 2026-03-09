Iran-Krieg
EU-Wirtschaftskommissar Dombrovskis warnt vor "Stagflationsschock"

EU-Wirtschaftskommissar Dombrovskis befürchtet bei einem längeren Krieg im Nahen Osten spürbare Folgen für die europäische Wirtschaft.

    EU-Wirtschaftskommissar Dombrovskis steht hinter einem Mikrofon.
    EU-Wirtschaftskommissar Dombrovskis (AFP / WOJTEK RADWANSKI)
    Höhere Energiepreise würden sich dann auf die allgemeine Inflation ausweiten, sagte er bei einem Treffen der EU-Finanzminister in Brüssel. Wörtlich warnte er vor einem "Stagflationsschock". Stagflation ist ein Kofferwort aus den Begriffen "Stagnation" und "Inflation". Es beschreibt eine Situation, in der fehlendes Wirtschaftswachstum mit höheren Preisen einhergeht.
    Seit Beginn des Iran-Krieges sind die Öl- und Gaspreise deutlich gestiegen.
    Dombrovskis verwies auf die blockierte Seestraße von Hormus sowie Angriffe auf Raffinerien in mehreren Golfstaaten, welche die Preise in die Höhe treiben.

    Diese Nachricht wurde am 09.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.