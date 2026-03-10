Iran-Krieg

Stagflation ist ein Kofferwort aus den Begriffen "Stagnation" und "Inflation". Es beschreibt eine Situation, in der fehlendes Wirtschaftswachstum mit höheren Preisen einhergeht.
Seit Beginn des Iran-Krieges sind die Öl- und Gaspreise deutlich gestiegen.
Dombrovskis verwies auf die blockierte Seestraße von Hormus sowie Angriffe auf Raffinerien in mehreren Golfstaaten, welche die Preise in die Höhe treiben.
