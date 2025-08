EuGH-Urteil

Steht Melonis Flüchtlingsdeal mit Albanien vor dem Aus?

Der EuGH verschärft die Kriterien für sichere Herkunftsstaaten. Was bedeutet das für Italien mit seinen Außenlagern in Albanien? Und: Außenminister Wadephul in Israel und der Westbank – gibt es mehr als Appelle von Deutschland? (18:22)