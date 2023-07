In den USA gibt es nur wenige E-Auto-Ladestationen, so wie hier in Californien. Mercedes-Benz, BMW, General Motors, Honda, Hyundai, Kia und Stellantis wollen gemeinsam ein Netz aufbauen. (Getty Images via AFP / JUSTIN SULLIVAN)

Die deutschen Konzerne Mercedes-Benz und BMW wollen dafür nach eigenen Angaben ein Gemeinschaftsunternehmen mit General Motors, Honda, Hyundai, Kia und Stellantis gründen. Bis 2030 strebe man mindestens 30.000 Ladepunkte an, hieß es. Die ersten Ladestationen sollten im Sommer 2024 in den USA und später auch in Kanada öffnen.

