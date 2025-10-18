Nach Treffen mit Trump

Bei früheren Treffen mit Selenskyj in Berlin versicherte Merz bereits Unterstüzung. (picture alliance / dpa / POOL AFP / John Macdougall)

Themen waren ihm zufolge die Finanzierung von Waffenkäufen, die Luftverteidigung in der Ukraine und mögliche Sicherheitsgarantien der USA. Bundeskanzler Merz erklärte auf X, Selenskyj habe "die volle Unterstützung Deutschlands und der europäischen Freunde auf dem Weg zu einem Frieden". Nach Selenskyjs Treffen mit Präsident Trump habe man sich abgestimmt und werde die nächsten Schritte begleiten. Jetzt brauche die Ukraine einen Friedensplan, fügte Merz hinzu.

Diese Nachricht wurde am 18.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.