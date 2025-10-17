Ukraine-Krieg
Ungarn sichert Putin Einreise für geplantes Treffen mit Trump in Budapest zu

Ungarn bereitet ein Treffen von US-Präsident Trump mit dem russischen Präsidenten Putin in Budapest vor. Der ungarische Ministerpräsident Orban kündigte an, er werde noch heute mit Putin telefonieren.

    Portrait von Viktor Orban. Er trägt eine dunkle Anzugsjacke und ein weißes Hemd
    Ungarns Regierungschef Orban (picture alliance / dpa / MAXPPP / Nicolas Landemard / Le Pictorium)
    Ziel der Verhandlungen sei ein Friedensschluss Russlands und der Ukraine. Außenminister Szijjarto sicherte dem russischen Präsidenten zu, dass er für die geplanten Gespräche einreisen könne. Gegen Putin liegt ein Haftbefehl des Internationalen Strafgerichtshofs vor. Auch der deutsche Außenminister Wadephul hält eine Einreise des russischen Staatschefs in die EU für vertretbar. Solange das mit der klaren Zielrichtung stattfinde, dass Friedensverhandlungen geführt werden, sei das akzeptabel, meinte der CDU-Politiker.
    US-Präsident Trump hatte gestern mit Putin telefoniert und anschließend ein Treffen in Budapest angekündigt, das wahrscheinlich in den nächsten zwei Wochen stattfinden könne. Der Kreml bestätigte die Pläne. Heute empfängt Trump in Washington den ukrainischen Präsidenten Selenskyj.
