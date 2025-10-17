Ungarns Regierungschef Orban (picture alliance / dpa / MAXPPP / Nicolas Landemard / Le Pictorium)

Ziel der Verhandlungen sei ein Friedensschluss Russlands und der Ukraine. Außenminister Szijjarto sicherte dem russischen Präsidenten zu, dass er für die geplanten Gespräche einreisen könne. Gegen Putin liegt ein Haftbefehl des Internationalen Strafgerichtshofs vor. Auch der deutsche Außenminister Wadephul hält eine Einreise des russischen Staatschefs in die EU für vertretbar. Solange das mit der klaren Zielrichtung stattfinde, dass Friedensverhandlungen geführt werden, sei das akzeptabel, meinte der CDU-Politiker.

US-Präsident Trump hatte gestern mit Putin telefoniert und anschließend ein Treffen in Budapest angekündigt, das wahrscheinlich in den nächsten zwei Wochen stattfinden könne. Der Kreml bestätigte die Pläne. Heute empfängt Trump in Washington den ukrainischen Präsidenten Selenskyj.

