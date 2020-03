Europas Flüchtlingspolitik Menschen zwischen den Fronten

Tausende Flüchtlinge harren an der griechisch-türkischen Grenze aus, seit die Türkei vergangene Woche angekündigt hatte, sie nicht mehr am Grenzübertritt zu hindern. Angesichts dieser Lage: Bleibt die EU den großen Wurf in Sachen Asylreform weiter schuldig? Was genau fordert Erdogan?

Diskussionsleitung: Peter Kapern

