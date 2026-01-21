Kriminalität
Europol: Größter Einsatz aller Zeiten gegen den Handel mit synthetischen Drogen

Die europäische Polizeibehörde Europol hat nach eigenen Angaben den - wie es hieß - "größten Einsatz aller Zeiten" gegen den Drogenhandel geführt.

    Köln: Beutel mit Amphetamin sind bei einer Pressekonferenz der Generalzolldirektion zu einem Schlag gegen Organisierte Kriminalität im Zollkriminalamt zu sehen.
    Schlag gegen organisierte Kriminalität: Es soll sich um den größten europäischen Ermittlungskomplex zu synthetischen Drogen handeln. (Rolf Vennenbernd / dpa / Rolf Vennenbernd)
    Die jahrelang vorbereitete Aktion sei unter Beteiligung von Deutschland und fünf weiteren Ländern erfolgt. Dabei seien 85 Personen festgenommen worden. 24 Drogenlabore in - Zitat - "industriellem Maßstab" seien aufgelöst und tausend Tonnen Chemikalien seien beschlagnahmt worden. Bei den mutmaßlichen Anführern des Händlerrings handele es sich um zwei polnische Staatsbürger. Auch ein Großteil der anderen Festgenommen habe die polnische Staatsangehörigkeit.
