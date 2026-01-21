Kriminalität

Die jahrelang vorbereitete Aktion sei unter Beteiligung von Deutschland und fünf weiteren Ländern erfolgt. Dabei seien 85 Personen festgenommen worden. 24 Drogenlabore in - Zitat - "industriellem Maßstab" seien aufgelöst und tausend Tonnen Chemikalien seien beschlagnahmt worden. Bei den mutmaßlichen Anführern des Händlerrings handele es sich um zwei polnische Staatsbürger. Auch ein Großteil der anderen Festgenommen habe die polnische Staatsangehörigkeit.
Diese Nachricht wurde am 21.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.