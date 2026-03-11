Bombenfund in Dresden

In Dresden ist in der Nähe der Elbe war eine Blindgängerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. (picture alliance/ZUMAPRESS.com/Nikos Kanistras)

Hunderte Einsatzkräfte der Polizei kontrollieren den Sperrkreis mit einem Radius von 1.000 Metern, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Rund 18.000 Anwohner sowie Pendler und Touristen mussten das Gebiet verlassen. Im Sperrkreis liegen etwa das Residenzschloss, die Semperoper und die Frauenkirche sowie mehrere Ministerien und der Landtag. Wann der Blindgänger entschärft wird, steht noch nicht fest. Weil der Zünder beschädigt ist, wird Spezialgerät benötigt.

Die Bombe war am Neustädter Elbufer im Bereich der eingestürzten Carolabrücke entdeckt worden, deren Neubau derzeit vorbereitet wird.

