Scott ist die Ex-Frau von Amazon-Gründer Jeff Bezos. Sie hat sich schon vor Jahren verpflichtet, einen Großteil ihres Vermögens für wohltätige Zwecke zu spenden. Für das Trevor Project ist es die größte jemals erhaltene Zuwendung, wie die Geschäftsführung mitteilte. Die Organisation betreibt unter anderem ein Krisentelefon für suizidgefährdete LGBTQ-Jugendliche. Sie verlor im vergangenen Jahr etwa 25 Millionen Dollar Förderung aus Bundesmitteln, nachdem die Regierung von Präsident Trump die Gelder für Suizidprävention und andere Angebote für queere Menschen zusammengestrichen hatte.

