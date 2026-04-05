Steigende Verbraucherpreise

Ricarda Lang (picture alliance/dpa | Katharina Kausche)

Sie sagte der "Neuen Osnabrücker Zeitung", wenn man die Steuer für Brot, Nudeln oder Wasser von sieben auf null Prozent senke, würden Bürger das ganz konkret im Geldbeutel spüren. Lang sprach sich zudem für die Wiedereinführung des Neun-Euro-Tickets sowie ein Recht auf Homeoffice aus. Um die Maßnahmen zu finanzieren, solle die Bundesregierung eine Übergewinnsteuer für die Mineralölkonzerne einführen, sagte Lang. Zuvor hatte der Seeheimer Kreis in der SPD eine Streichung der Mehrwertsteuer auf gesunde Lebensmittel gefordert.

Bundesfinanzminister Klingbeil und seine Amtskollegen aus Österreich, Italien, Spanien und Portugal riefen die EU-Kommission dazu auf, die Einführung einer Übergewinnsteuer auf europäischer Ebene zu prüfen. Eine solche Abgabe solle Maßnahmen der Mitgliedsstaaten ergänzen, hieß es.

Diese Nachricht wurde am 05.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.