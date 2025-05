Vor Telefonat zwischen Trump und Putin

Donald Trump und Wladimir Putin wollen am Nachmittag telefonieren. (Evan Vucci/AP/Mikhail Metzel/Pool Sputnik Kremlin via AP/dpa)

Bei dem Telefonat mit Putin am Nachmittag soll es laut Trump um die Frage gehen, wie Russlands Krieg gegen die Ukraine beendet werden kann. Im Anschluss ist ein Gespräch mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj geplant. Trump hatte sich gestern unter anderem mit Bundeskanzler Merz, dem französischen Präsidenten Macron und dem britischen Premier Starmer abgestimmt. Die Regierung in London teilte mit, man habe die Anwendung von Sanktionen erörtert, für den Fall, dass sich Moskau nicht auf eine Waffenruhe und Friedensgespräche einlasse.

Bisher keine Einigung auf Waffenruhe

Putin zeigte auf die Bemühungen der USA bislang wenig Entgegenkommen, einziges Zugeständnis war die Entsendung einer rangniedrigen Delegation zu Verhandlungen mit ukrainischen Vertretern in Istanbul am Freitag. Die Gespräche waren ohne Einigung auf eine Feuerpause zu Ende gegangen. Verabredet wurde allerdings ein größerer Gefangenenaustausch.

Diplomatische Bemühungen in Rom

Selenskyj war am Sonntag in Rom mit US-Vizepräsident Vance und Außenminister Rubio zusammengetroffen. Er habe die Notwendigkeit "echter Diplomatie" unterstrichen und die Bereitschaft der Ukraine zu einem "vollständigen und bedingungslosen Waffenstillstand" bekräftigt, schrieb Selenskyj in sozialen Medien.

Außerdem sprach der ukrainische Präsident am Rande der Amtseinführung von Papst Leo XIV. auch mit dem neuen Oberhaupt der katholischen Kirche. "Die Autorität und die Stimme des Heiligen Stuhls können eine wichtige Rolle dabei spielen, diesen Krieg zu beenden", erklärte Selenskyj. Rubio hatte am Samstag gesagt, der Vatikan könne ein Ort für Friedensgespräche sein.

Bundeskanzler Merz, der ebenfalls an der Amtseinführung teilnahm, sagte: "Europäer und Amerikaner sind entschlossen, gemeinsam und gezielt darauf hinzuarbeiten, dass dieser schreckliche Krieg schnell beendet wird."

Mehr zum Thema

Diese Nachricht wurde am 19.05.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.